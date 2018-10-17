Потапова и Дарт проиграли в четвертьфинале Кубка Кремля в парном разряде

Российская теннисистка Анастасия Потапова и представительница Великобритании Хэрриет Дарт не смогли пробиться в полуфинал турнира «ВТБ Кубок Кремля» в парном разряде, в двух партиях проиграв француженке Кристине Младенович и Галине Воскобоевой из Казахстана со счётом 3:6, 1:6. Продолжительность противостояния составила 55 минут.



Анастасия и Хэрриет 1 раз подали навылет, совершили 2 двойные ошибки и реализовали 3 из 9 брейк-пойнтов. На счету их соперниц 2 эйса, 1 двойная ошибка и 7 брейков.



За выход в финал Младенович и Воскобоева поспорят с победительницами матча Ольга Дорошина (Россия) / Полина Монова (Россия) — Александра Панова (Россия) / Лаура Зигемунд (Германия).



В 2017 году победительницами Кубка Кремля в парном разряде стали венгерка Тимя Бабош и чешка Андреа Главачкова. В финале они одолели американку Николь Меликар и британку Анну Смит со счётом 6:2, 3:6, [10:3].

Потапова и Дарт вышли в четвертьфинал Кубка Кремля в парном разряде