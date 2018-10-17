Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
Матч-центр:
Главная / Теннис /

Шаповалов обыграл Полански на старте турнира в Стокгольме

Шаповалов обыграл Полански на старте турнира в Стокгольме
Теннис / ATP

Канадец Денис Шаповалов (7) успешно преодолел первый круг турнира в Стокгольме (Швеция), выиграв в трёх партиях у своего соотечественника Петера Полански – 6:3, 5:7, 7:5. Продолжительность поединка составила 2 часа и 34 минуты.

Победитель матча отметился 9 эйсами, 3 двойными ошибками и реализацией 3 брейк-пойнтов из 11. На счету Полански 4 подачи навылет, 3 двойные ошибки и 2 реализованных брейк-пойнта из 9.

Следующим соперником Шаповалова станет теннисист из Латвии Эрнест Гулбис.

В параллельном матче первого раунда немец Оскар Отте в двух партиях расправился с теннисистом из Эстонии Юргеном Зоппом – 6:3, 7:5. Следующим соперником Отте станет американец Теннис Сандгрен.

Турнир с призовым фондом € 612 748 завершится 21 октября. В прошлогоднем финале аргентинец Хуан-Мартин дель Потро взял верх над Григором Димитровым из Болгарии со счётом 6:4, 6:2.

17 октября 2018 года, среда. 14:30 МСК
Стокгольм. 1-й круг
Матч окончен
Петер Полански
Петер Полански
130
Канада
3:6
7:5
5:7
Денис Шаповалов
Денис Шаповалов
30
Канада
17 октября 2018 года, среда. 13:00 МСК
Стокгольм. 1-й круг
Матч окончен
Оскар Отте
Оскар Отте
193
Германия
6:3
7:5
 
Юрген Зопп
Юрген Зопп
133
Эстония
Комментарии (0)
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент