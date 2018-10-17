Шаповалов обыграл Полански на старте турнира в Стокгольме

Канадец Денис Шаповалов (7) успешно преодолел первый круг турнира в Стокгольме (Швеция), выиграв в трёх партиях у своего соотечественника Петера Полански – 6:3, 5:7, 7:5. Продолжительность поединка составила 2 часа и 34 минуты.



Победитель матча отметился 9 эйсами, 3 двойными ошибками и реализацией 3 брейк-пойнтов из 11. На счету Полански 4 подачи навылет, 3 двойные ошибки и 2 реализованных брейк-пойнта из 9.



Следующим соперником Шаповалова станет теннисист из Латвии Эрнест Гулбис.



В параллельном матче первого раунда немец Оскар Отте в двух партиях расправился с теннисистом из Эстонии Юргеном Зоппом – 6:3, 7:5. Следующим соперником Отте станет американец Теннис Сандгрен.



Турнир с призовым фондом € 612 748 завершится 21 октября. В прошлогоднем финале аргентинец Хуан-Мартин дель Потро взял верх над Григором Димитровым из Болгарии со счётом 6:4, 6:2.