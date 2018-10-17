Звонарёва впервые за семь лет обыграла соперницу из топ-10 рейтинга

Российская теннисистка Вера Звонарёва впервые за последние семь лет обыграла соперницу из топ-10 рейтинга WTA. Звонарёва во втором круге турнира «ВТБ Кубок Кремля» нанесла поражение чешке Каролине Плишковой со счётом 6:1, 6:2.

161-я ракетка мира Звонарёва не побеждала соперниц из топ-10 с 2011 года. Тогда она в рамках итогового турнира WTA обыграла первую ракетку мира Каролину Возняцки. Плишкова в настоящее время занимает пятое место в рейтинге.

За выход в полуфинал соревнований Вера поспорит либо с Анастасией Севастовой из Латвии, либо с Юлией Путинцевой из Казахстана.

Призовой фонд женского турнира Кубка Кремля превышает $ 900 тыс. Действующей победительницей турнира является немка Юлия Гёргес, которая в прошлом году в финале обыграла россиянку Дарью Касаткину.