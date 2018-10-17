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Хачанов уверенно обыграл Росола и вышел в четвертьфинал Кубка Кремля

Хачанов уверенно обыграл Росола и вышел в четвертьфинал Кубка Кремля
Теннис / Кубок Кремля

Российский теннисист Карен Хачанов (3) вышел в четвертьфинал турнира «ВТБ Кубок Кремля». В матче второго раунда соревнований он в двух партиях обыграл теннисиста из Чехии Лукаша Росола – 6:4, 7:5.

Продолжительность матча составила 1 час и 30 минут. Хачанов выполнил 10 эйсов, допустил 1 двойную ошибку и реализовал 3 из 6 брейк-пойнтов. Росол 6 раз подал навылет, допустил 3 двойные ошибки и реализовал 1 брейк-пойнт из 13.

За выход в полуфинал Кубка Кремля Хачанов поспорит с победителем пары Ник Кирьос (Австралия, 5) – Мирза Башич (Босния).

Призовой фонд мужского турнира Кубка Кремля превышает $ 800 тыс. Турнир завершится 21 октября. В прошлогоднем финале босниец Дамир Джумхур нанёс поражение литовцу Ричардасу Беранкису.

17 октября 2018 года, среда. 16:00 МСК
Кубок Кремля (м). 2-й круг
Матч окончен
Лукаш Росол
Лукаш Росол
172
Чехия
4:6
5:7
 
Карен Хачанов
Карен Хачанов
26
Россия
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