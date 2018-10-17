Кар. Плишкова стала последней участницей итогового турнира WTA в Сингапуре

Чешская теннисистка Каролина Плишкова стала последней, восьмой, участницей итогового турнира WTA, который пройдёт в Сингапуре. Плишкова автоматически получила путёвку на турнир после того, как представительница Нидерландов Кики Бертенс уступила во втором круге ВТБ Кубка Кремля Александре Саснович из Республики Беларусь (3:6, 6:4, 3:6).

Бертенс станет первой запасной на случай снятия с итогового турнира WTA кого-либо из участниц. Второй запасной является Арина Соболенко из Беларуси, но её могут обогнать представительница Латвии Анастасия Севастова и россиянка Дарья Касаткина, которые продолжают борьбу на Кубке Кремля.

Также в итоговом турнире в Сингапуре участие примут Симона Халеп (Румыния), Анжелика Кербер (Германия), Каролин Возняцки (Дания), Наоми Осака (Япония), Петра Квитова (Румыния), Слоан Стивенс (США) и Элина Свитолина (Украина).