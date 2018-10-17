Потапова и Дарт уступили в четвертьфинале Кубка Кремля

Россиянка Анастасия Потапова в паре с британкой Хэрриет Дарт не сумела пробиться в полуфинал «ВТБ Кубка Кремля» в парном разряде. Российско-британский дуэт в двух сетах уступил Кристине Младенович (Франция) и Галине Воскобоевой (Казахстан). Матч завершился со счётом 3:6, 1:6.



Продолжительность матча составила 55 минут. Потапова и Дарт сделали 1 эйс, допустили 3 двойные ошибки и реализовали 3 брейк-пойнта. Их соперницы 2 раза подали навылет, сделали 1 двойную ошибку и взяли 7 брейк-пойнтов.

В полуфинале турнира Младенович и Воскобоева сыграют с Александрой Пановой (Россия) и Лаурой Зигемунд (Германия). Они в четвертьфинале нанесли поражение россиянкам Ольге Дорошиной и Полине Моновой – 4:6, 6:3, 7:10.