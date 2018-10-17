Циципас обыграл Миллмана и вышел в четвертьфинал турнира в Стокгольме

Греческий теннисист Стефанос Циципас стал первым четвертьфиналистом турнира в Стокгольме. В матче второго круга он в трёх сетах нанёс поражение австралийцу Джону Миллману. Матч завершился со счётом 6:4, 3:6, 6:3 в пользу представителя Греции.

Продолжительность встречи составила 2 часа и 4 минуты. Циципас, занимающий 16-е место в рейтинге ATP, сделал 5 эйсов, допустил 3 двойные ошибки и реализовал 3 из 5 брейк-пойнтов. Его соперник, 33-я ракетка мира, 2 раза подал навылет, допустил 2 двойные ошибки и сделал 2 брейка.

В четвертьфинале турнира в Стокгольме Циципас сыграет с победителем матча Фернандо Вердаско (Испания) – Филипп Кольшрайбер (Австрия). Призовой фонд турнира составляет более € 600 тыс.