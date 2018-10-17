Ястремская выбила Мугурусу и сыграет с Гаспарян на турнире в Люксембурге

18-летняя украинская теннисистка Даяна Ястремская вышла в четвертьфинал турнира в Люксембурге. Ястремская обыграла испанку Гарбинье Мугурусу, получившую второй номер посева. Матч завершился со счётом 6:2, 6:3.

Продолжительность встречи составила 1 час 10 минут. Ястремская сделала 7 эйсов, допустила 7 двойных ошибок и реализовала 5 из 10 брейк-пойнтов. Мугуруса, занимающая 13-е место в рейтинге WTA, 1 раз подала навылет, сделала 5 двойных ошибок и 2 брейка.

Соперницей Ястремской в четвертьфинале турнира будет россиянка Маргарита Гаспарян, которая обыграла Далилу Якупович из Словении.

Напомним, Ястремская в октябре выиграла турнир в Гонконге, а Гаспарян – турнир в Ташкенте (Узбекистан). Призовой фонд турнира превышает $ 200 тыс.