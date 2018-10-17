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Маннарино не пустил первого номера посева Чеккинато в 1/4 финала Кубка Кремля

Маннарино не пустил первого номера посева Чеккинато в 1/4 финала Кубка Кремля
Теннис / Кубок Кремля

Итальянец Марко Чеккинато, получивший первый номер посева, не смог выйти в четвертьфинал турнира «ВТБ Кубок Кремля». Итальянец в своём стартовом матче на турнире уступил французу Адриану Маннарино в двух сетах. Матч завершился со счётом 2:6, 3:6.

Продолжительность матча составила 52 минуты. Маннарино сделал 11 эйсов, избежал двойных ошибок и реализовал 4 из 12 брейк-пойнтов. Чеккинато, занимающий 19-ю строчку в рейтинге ATP, 6 раз подал навылет, допустил 4 двойные ошибки и не взял ни одного брейк-пойнта.

Соперником Маннарино в четвертьфинале станет представитель Республики Беларусь Егор Герасимов, который ранее переиграл француза Бенуа Пэра.

Призовой фонд мужского турнира Кубка Кремля превышает $ 850 тыс.

17 октября 2018 года, среда. 21:30 МСК
Кубок Кремля (м). 2-й круг
Матч окончен
Марко Чеккинато
Марко Чеккинато
19
Италия
2:6
3:6
 
Адриан Маннарино
Адриан Маннарино
49
Франция
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