Сегодня, 18 октября, состоится матч второго круга турнира «ВТБ Кубок Кремля», в котором сыграют представитель Сербии Душан Лайович и россиянин Даниил Медведев, посеянный под вторым номером. Начало поединка запланировано на 16:30 мск. Ранее соперники друг с другом не встречались. В рейтинге ATP Лайович занимает 50-ю строчку, Медведев — 21-ю.



«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию противостояния:

текстовая онлайн-трансляция матча Лайович — Медведев на Кубке Кремля.



Победитель этого поединка за выход в полуфинал соревнований поспорит с литовцем Ричардасом Беранкисом (LL).



Турнир с призовым фондом $ 856 445 завершится 21 октября. В прошлогоднем финале босниец Дамир Джумхур победил Беранкиса со счётом 6:2, 1:6, 6:4.

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