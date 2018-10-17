Петкович стала последней четвертьфиналисткой турнира в Люксембурге

Немка Андреа Петкович пробилась в четвертьфинал турнира в Люксембурге. Во втором круге она нанесла поражение чешке Катержине Синяковой. Матч завершился со счётом 6:2, 6:3.

Продолжительность матча составила 1 час 24 минуты. 67-я ракетка мира Петкович выполнила 2 эйса, допустила 4 двойные ошибки и реализовала 4 брейк-пойнта из 12. Её соперница, занимающая 33-е место в рейтинге WTA, 3 раза подала навылет, допустила 1 двойную ошибку и реализовала 1 брейк-пойнт из 7.

Соперницей Петкович по четвертьфиналу станет бывшая пятая ракетка мира Эжени Бушар из Канады.

Турнир с призовым фондом € 215 590 завершится 20 октября. В прошлогоднем финале немка Карина Виттёфт обыграла Монику Пуиг из Пуэрто-Рико со счётом 6:3, 7:5.