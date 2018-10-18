Сегодня, 18 октября, состоится четвертьфинальный матч турнира «ВТБ Кубок Кремля», в котором сыграют представительница Латвии Анастасия Севастова, посеянная под пятым номером, и россиянка Вера Звонарёва, пробившаяся в основную сетку через квалификацию. Начало поединка запланировано на 13:30 мск. Соперницы встречались в 2010 году на турнире в Индиан-Уэллсе. Победу в том матче одержала Вера со счётом 6:2, 6:3.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию противостояния:
текстовая онлайн-трансляция матча Севастова — Звонарёва на Кубке Кремля.
Победительница этого поединка за выход в финал соревнований поспорит либо с эстонкой Анетт Контавейт (8), либо с Онс Жабер (Q) из Туниса.
Турнир с призовым фондом $ 932 866 завершится 20 октября. В прошлогоднем финале немка Юлия Гёргес обыграла россиянку Дарью Касаткину со счётом 6:1, 6:2.
Текстовая онлайн-трансляция матча Севастова — Звонарёва на Кубке Кремля