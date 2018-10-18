Чхун Хён вышел в четвертьфинал турнира в Стокгольме

Корейский теннисист Чхун Хён во втором круге турнира в Стокгольме (Швеция) обыграл американца Дениса Кудлу. Матч завершился со счётом 6:3, 6:3.

Продолжительность встречи составила 1 час и 24 минуты. Представитель Южной Кореи, занимающий 27-е место в рейтинге ATP, сделал 4 эйса, допустил 1 двойную ошибку и реализовал 3 из 6 брейк-пойнтов. Его соперник, 63-я ракетка мира, 1 раз подал навылет, допустил 1 двойную ошибку и не сделал ни одного брейка.

В четвертьфинале Чхун Хён может сыграть со вторым номером посева итальянцем Фабио Фоньини. Представитель Италии во втором круге встретится с Лукашем Лацко из Словакии. Победитель этого матча и станет соперником корейского теннисиста.

Призовой фонд турнира в Стокгольме превышает € 600 тыс.