Потапова: не люблю, когда меня сравнивают с Шараповой

17-летняя россиянка Анастасия Потапова прокомментировала слова бывшей пятой ракетки мира Анны Чакветадзе о том, что она в каждом движении копирует Марию Шарапову.

«Анна, спасибо большое за оценку моей игры, очень приятно слышать от Вас. Очень хочу сказать, что я никогда никого не копирую, если Вам показалось по-другому, то это далеко не так. При всем уважении к Марии, я не очень люблю, когда меня с ней сравнивают, потому что я – это Я!» — написала Потапова в «Твиттере».

Напомним, Потапова в паре с британкой Хэрриет Дарт не сумела пробиться в полуфинал ВТБ Кубка Кремля в парном разряде. Российско-британский дуэт в двух сетах уступил Кристине Младенович (Франция) и Галине Воскобоевой (Казахстан). Матч завершился со счётом 3:6, 1:6.