Кар. Плишкова: очень рада, что в третий раз сыграю на Итоговом чемпионате WTA

Чешская теннисистка Каролина Плишкова прокомментировала своё попадание на Итоговый чемпионат WTA, который пройдёт с 21 по 28 октября в Сингапуре.

«Я очень рада, что в третий раз сыграю на Итоговом чемпионате WTA. У меня остались прекрасные воспоминания о выступлении в Сингапуре в 2016 и 2017 годах. С нетерпением жду возможности завершить сезон матчами с лучшими теннисистками по итогам года», — приводит слова Плишковой официальный сайт тура.

В Сингапуре также сыграют: Симона Халеп (Румыния), Анжелика Кербер (Германия), Каролина Возняцки (Дания), Наоми Осака (Япония), Петра Квитова (Чехия), Слоан Стивенс (США) и Элина Свитолина (Украина).

В 2017 году Итоговый чемпионат WTA выиграла Каролина Возняцки.