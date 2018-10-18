Свитолина: я рада быть частью лучшей восьмёрки игроков по итогам сезона

Украинская теннисистка Элина Свитолина прокомментировала своё попадание на Итоговый чемпионат WTA, который пройдёт в Сингапуре с 21 по 28 октября.

«Я очень рада, что во второй раз квалифицировалась на Итоговый чемпионат. Попадание на этот турнир было моей целью каждый год. Я очень рада предстоящему возвращению в Сингапур и возможности быть частью лучшей восьмёрки игроков по итогам сезона», — приводит слова Свитолиной официальный сайт тура.

В 2018 году Свитолина выиграла турниры в Брисбене, Дубае и Риме.

В Сингапуре также сыграют: Симона Халеп (Румыния), Анжелика Кербер (Германия), Каролина Возняцки (Дания), Наоми Осака (Япония), Петра Квитова (Чехия), Слоан Стивенс (США) и Каролина Плишкова (Чехия).