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Ястремская: я была шокирована тем, что победила Мугурусу

Ястремская: я была шокирована тем, что победила Мугурусу
Теннис / WTA

18-летняя украинская теннисистка Даяна Ястремская поделилась впечатлениями от выхода в четвертьфинал турнира в Люксембурге. В матче второго круга она обыграла испанку Гарбинье Мугурусу со счётом 6:2, 6:3. На минувшей неделе Даяна выиграла турнир в Гонконге.

«После турнира в Гонконге я ощущала усталость, у меня болело всё. По ходу матча первого круга у меня кружилась голова, потому что мы играли очень поздно. Но я смогла с этим справиться и продолжала бороться.

В матче с Мугурусой я была настроена на победу, но понимала, что не смогу показать свой лучший теннис. Я просто играла.

Когда я победила, то находилась в состоянии шока. Я была шокирована не тем, что выиграла матч, а тем, что победила Мугурусу. Я обыграла соперницу топ-уровня, которая выиграла два турнира «Большого шлема». Я не ожидала, что счёт получится таким. Матч был непростым", — цитирует Ястремскую официальный сайт тура.

Соперницей Ястремской в четвертьфинале будет россиянка Маргарита Гаспарян.

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