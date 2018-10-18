Циципас: проиграл сет, когда начал играть от обороны

Греческий теннисист Стефанос Циципас прокомментировал свой выход в четвертьфинал соревнований в Стокгольме. В трёх партиях он обыграл австралийца Джона Миллмана – 6:4, 3:6, 6:3.



«Я отлично начал поединок, сделав ранний брейк. Во второй партии я стартовал аналогично, но потом начал играть в оборонительный теннис и поплатился за это – Миллман дважды взял мою подачу и, как результат, выиграл сет. К счастью, в решающей партии мне удалось оформить брейк и удержать преимущество до самого конца», – цитирует Циципаса официальный сайт ATP



В четвертьфинале турнира в Стокгольме Циципас сыграет с победителем матча Фернандо Вердаско (Испания) – Филипп Кольшрайбер (Австрия). Турнир завершится 21 октября.