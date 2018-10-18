Шаповалов: знал, что матч с Полански будет очень тяжёлым

Канадский теннисист Денис Шаповалов прокомментировал свой выход во второй раунд соревнований в Стокгольме. В трёх партиях он обыграл своего соотечественника Петера Полански со счётом 6:3, 5:7, 7:5.



«Определённо это был тяжёлый матч. Я знал, что так и будет, ведь предыдущие наши встречи были очень напряжёнными. Я знал, на что способен Петер, и был готов к этому», – цитирует Шаповалова официальный сайт ATP.



За выход в четвертьфинал турнира в Стокгольме 19-летний канадец, посеянный под седьмым номером, поспорит с теннисистом из Латвии Эрнестом Гулбисом. Ранее Шаповалов и Гулбис друг с другом не играли. Соревнования, призовой фонд которых составляет € 612 748, завершатся в воскресенье, 21 октября.