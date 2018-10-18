Халеп: с моей спиной не всё в порядке, я не готова выступать на высоком уровне

Первая ракетка мира румынская теннисистка Симона Халеп прокомментировала своё решение сняться с Итогового чемпионата WTA в Сингапуре, который пройдёт с 22 по 28 октября.

«Конечно, мне было нелегко принять такое решение. Всегда сложно сниматься с крупного турнира. Кажется, я сделала это впервые в своей жизни. Это было нелёгкое решение, но так лучше для моего здоровья. Мой тренер был на сто процентов уверен в том, что мне нужно сняться с Итогового чемпионата, потому что он переживал за состояние моей спины. Всегда нужно ставить здоровье на первое место. С начала нашего сотрудничества он настаивал именно на этом. Он больше меня был уверен в том, что мне нужно сняться. Когда он сказал, что поддерживает меня, решиться было легче.

С моей спиной не всё в порядке. Я уже четыре недели не тренировалась. Я не готова выступать на высоком уровне, спина ещё болит. Сейчас мне было бы нелегко выйти на корт и играть. Проблема та же, что была в Ухане. Мне нужна пауза, чтобы залечить травму. Нужно 3-4 недели делать упражнения, отдохнуть от турниров, и тогда всё будет нормально. У меня будет достаточно времени на подготовку к следующему сезону.

Итоговый чемпионат — очень важный турнир, потому что туда попадают лишь восемь игроков. Завоевание права выступить там показывает, как хорошо ты работала весь год. Я в пятый раз подряд квалифицировалась на этот турнир, это много значит для меня. Мне очень жаль, что я не смогу выступить в Сингапуре, но такое иногда случается. На этом турнире играть нелегко, так как каждый матч сродни финалу и нужно быть готовой на сто процентов", — цитирует Халеп WTA Insider.

Право выступить в Сингапуре получили: Анжелика Кербер (Германия), Каролина Возняцки (Дания), Наоми Осака (Япония), Петра Квитова (Чехия), Слоан Стивенс (США), Элина Свитолина (Украина), Каролина Плишкова (Чехия) и Кики Бертенс (Нидерланды).