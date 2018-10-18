Джокович: Марадона – легенда, его поддержка очень важна для меня

Вторая ракетка мира Новак Джокович рассказал о своей первой встрече с бывшим аргентинским футболистом Диего Марадоной.



«Несколько лет назад Диего приехал в Лондон, чтобы поддержать меня на Итоговом турнире. Это невероятная честь для меня. Ему нечему учиться у меня, но я могу многое почерпнуть из его карьеры. Он старше, опытнее и имеет образ, признанный во всём мире.

О нём не стоит много говорить, ведь он – легенда. Возможно, он – лучший игрок, когда-либо игравший в футбол. Я нервничал, разговаривая с ним, но это абсолютно нормально», – цитирует Джоковича Tennis World USA.



Джокович является пятикратным победителем Итогового теннисного турнира. В последний раз серб побеждал на соревнованиях в 2015 году.