Касаткина: мой тренер очень творческий, его идеи «вышибают» по ходу матча

Россиянка Дарья Касаткина рассказала о методах работы своего тренера Филиппа Дехаса.



«Дехас очень творческий, иногда просто летящий, так можно сказать. Иногда его идеи «вышибают», во время матча они очень помогают. Особенно во время встречи против Корне – я была в таком состоянии, когда его вызвала, что мне очень была нужна его поддержка. Я ему сказала: «Можешь кричать на меня, делать что-угодно – выведи меня из этого состояния!». У него получилось!» – цитирует Касаткину официальный сайт турнира «ВТБ Кубок Кремля».



В четвертьфинальном матче соревнований Дарье предстоит встреча со своей соотечественницей Анастасией Павлюченковой. Финальный матч ВТБ Кубка Кремля состоится в субботу, 20 октября.

Касаткина: была немного не готова к стартовой активности Корне