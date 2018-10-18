Бертенс: возможность завершить сезон на Итоговом чемпионате — это главный приз

Голландская теннисистка Кики Бертенс прокомментировала своё попадание на Итоговый чемпионат WTA, который пройдёт в Сингапуре с 22 по 28 октября. Она была первой запасной и попала в состав участниц турнира после того, как первая ракетка мира румынка Симона Халеп снялась с WTA Finals из-за травмы спины.

«Я очень довольна проведённым сезоном, и возможность завершить его на Итоговом чемпионате — это главный приз. У меня остались прекрасные воспоминания о выходе в финал турнира в Сингапуре в парном разряде в прошлом году. С нетерпением жду возможности вновь сыграть на Итоговом чемпионате перед невероятными болельщиками», — приводит слова Бертенс официальный сайт тура.

Жеребьёвка группового этапа турнира в Сингапуре состоится 19 октября.