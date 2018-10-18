Бердых впервые сыграет на турнире в Окленде

Экс четвёртая ракетка мира чешский теннисист Томаш Бердых подтвердил своё участие в турнире в Окленде (Новая Зеландия), который пройдёт с 7 по 12 января 2019 года.



Напомним, 33-летний теннисист досрочно завершил текущий сезон в середине сентября. В 2018 году он провёл 22 матча, из которых выиграл лишь 11. В результате отказа от игры на US Open Бердых впервые в карьере пропустил два турнира «Большого шлема» подряд. Позже Томаш заявил, что задумывался о завершении профессиональной карьеры.



Ранее своё участие в ASB Classic подтвердил американец Джон Иснер, кореец Хён Чхун и действующий чемпион соревнований Роберто Баустиста-Агут из Испании. В финале прошедшего розыгрыша турнира испанец обыграл представителя Аргентины Хуана-Мартина дель Потро со счётом 6:1, 4:6, 7:5.