Джокович: наконец теннис перестал сводиться к подаче и выходу к сетке

Вторая ракетка мира из Сербии Новак Джокович положительно оценил изменения в теннисе, произошедшие за последние 20 лет.



«Да, 20 лет назад теннис во много сводился к подаче и выходу к сетке, но настали другие времена. Наконец теннис стал игрой разноплановой, где ключевую роль играет задняя линия и игра на ней.



Тем не менее по-прежнему очень тяжело играть против сильнейших теннисистов, когда те идут к сетке. Федерер, Надаль, Маррей – все они обладают невероятной реакцией и умением игры у сетки. Тем не менее такие удары всегда должны быть в твоём арсенале.



Подготовка к конкретным матчам также претерпела множество изменений. Со временем мы стали лучше готовиться к соперникам, ведь количество информации о них стало намного больше», – цитирует Джоковича Tennis World USA.

Джокович: хард — моя любимая поверхность, трава – наиболее требовательная