Жабер победила Контавейт и стала первой полуфиналисткой Кубка Кремля

Представительница Туниса Онс Жабер, пробившаяся в основную сетку турнира «ВТБ Кубок Кремля» через квалификацию, вышла в полуфинал, в двух партиях обыграв эстонку Анетт Контавейт, посеянную под восьмым номером, со счётом 7:5, 6:1. Продолжительность противостояния составила 1 час 13 минут.

Жабер 9 раз подала навылет, совершила 2 двойные ошибки и реализовала 4 из 6 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 3 двойные ошибки и 1 брейк.

За выход в финал соревнований Жабер поспорит с победительницей поединка Анастасия Севастова (Латвия. 5) — Вера Звонарёва (Россия, Q).

Турнир с призовым фондом $932 866 завершится 20 октября. В прошлогоднем финале немка Юлия Гёргес обыграла россиянку Дарью Касаткину со счётом 6:1, 6:2.

Стивенс в двух сетах проиграла Жабер во втором круге Кубка Кремля