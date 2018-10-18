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Жабер: я уже в полуфинале Кубка Кремля, почему бы не побороться за титул?

Жабер: я уже в полуфинале Кубка Кремля, почему бы не побороться за титул?
Теннис / Кубок Кремля

Представительница Туниса Онс Жабер поделилась впечатлениями от выхода в полуфинал турнира «ВТБ Кубок Кремля». В четвертьфинале она в двух партиях обыграла эстонку Анетт Контавейт со счётом 7:5, 6:1.

«Последний гейм был особенным. Анетт невероятно сыграла в первых двух розыгрышах. Когда я подавала на матч, мне нужно было показать, что я намерена победить. Сегодня в целом я сыграла отлично, особенно во втором сете. По ходу матча я смогла расслабиться. Терять мне было нечего. Я выступаю здесь, и меня поддерживают мои соотечественники на трибунах. Чувствую себя в Москве как дома.

Я уже в полуфинале, почему бы не побороться за титул? А затем можно отпраздновать это в Москве», — сказала Жабер в интервью на корте.

За выход в финал соревнований Жабер поспорит с победительницей поединка Анастасия Севастова (Латвия. 5) — Вера Звонарёва (Россия, Q).

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