Панова и Зигемунд пробились в финал Кубка Кремля в парном разряде

Российская теннисистка Александра Панова и представительница Германии Лаура Зигемунд пробились в финал турнира «ВТБ Кубок Кремля» в парном разряде. В полуфинале они одолели француженку Кристину Младенович и Галину Воскобоеву из Казахстана со счётом 2:6, 6:3, [10:5]. Продолжительность противостояния составила 1 час 21 минуту.

Александра и Лаура совершили 2 двойные ошибки и реализовали 4 из 8 брейк-пойнтов. На счету их соперниц 2 двойные ошибки и 4 реализованных брейк-пойнта из 6.

В финале Панова и Зигемунд поспорят с победительницами матча Нигина Абдураимова (Узбекистан)/Анна Калинская (Россия) — Дария Юрак (Хорватия)/Иоана-Ралука Олару (Румыния).

В 2017 году победительницами Кубка Кремля в парном разряде стали венгерка Тимя Бабош и чешка Андреа Главачкова. В финале они одолели американку Николь Меликар и британку Анну Смит со счётом 6:2, 3:6, [10:3].