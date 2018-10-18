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Донской уступил Краиновичу в матче второго раунда Кубка Кремля

Донской уступил Краиновичу в матче второго раунда Кубка Кремля
Теннис / Кубок Кремля

Российский теннисист Евгений Донской не сумел пробиться в четвертьфинал турнира «ВТБ Кубок Кремля». В матче второго раунда соревнований он в двух партиях уступил сербскому теннисисту Филипу Краиновичу (4) – 5:7, 4:6.

Продолжительность матча составила 1 час и 36 минут. Донской выполнил 2 эйса, допустил 3 двойные ошибки и реализовал 3 из 6 брейк-пойнтов. Краинович 12 раз подал навылет, допустил 2 двойные ошибки и реализовал 5 из 9 брейк-пойнтов.

За выход в полуфинал Кубка Кремля четвёртый номер посева поборется с итальянским теннисистом Андреасом Сеппи.

Призовой фонд мужского турнира Кубка Кремля превышает $ 800 тыс. Турнир завершится 21 октября. В прошлогоднем финале босниец Дамир Джумхур нанёс поражение литовцу Ричардасу Беранкису.

18 октября 2018 года, четверг. 14:15 МСК
Кубок Кремля (м). 2-й круг
Матч окончен
Филип Краинович
Филип Краинович
34
Сербия
7:5
6:4
 
Евгений Донской
Евгений Донской
105
Россия
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