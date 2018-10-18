Лапко проиграла Бенчич в четвертьфинале турнира в Люксембурге

Белорусская теннисистка Вера Лапко не смогла выйти в полуфинал турнира в Люксембурге, в двух партиях проиграв представительнице Швейцарии Белинде Бенчич, пробившейся в основную сетку через квалификацию, со счётом 4:6, 1:6. Продолжительность противостояния составила 1 час 19 минут.



Вера дважды подала навылет, совершила 2 двойные ошибки и не взяла ни одного гейма на подаче соперницы. На счету Белинды 6 эйсов, 1 двойная ошибка и 4 брейка.



За выход в финал соревнований Бенчич поспорит с победительницей поединка Даяна Ястремская (Украина) — Маргарита Гаспарян (Россия).



Турнир с призовым фондом € 215 590 завершится 20 октября. В прошлогоднем финале немка Карина Виттёфт обыграла Монику Пуиг из Пуэрто-Рико со счётом 6:3, 7:5.

Бенчич победила Флипкенс и сыграет с Лапко на турнире в Люксембурге