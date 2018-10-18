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Лапко проиграла Бенчич в четвертьфинале турнира в Люксембурге

Лапко проиграла Бенчич в четвертьфинале турнира в Люксембурге
Теннис / WTA

Белорусская теннисистка Вера Лапко не смогла выйти в полуфинал турнира в Люксембурге, в двух партиях проиграв представительнице Швейцарии Белинде Бенчич, пробившейся в основную сетку через квалификацию, со счётом 4:6, 1:6. Продолжительность противостояния составила 1 час 19 минут.

Вера дважды подала навылет, совершила 2 двойные ошибки и не взяла ни одного гейма на подаче соперницы. На счету Белинды 6 эйсов, 1 двойная ошибка и 4 брейка.

За выход в финал соревнований Бенчич поспорит с победительницей поединка Даяна Ястремская (Украина) — Маргарита Гаспарян (Россия).

Турнир с призовым фондом € 215 590 завершится 20 октября. В прошлогоднем финале немка Карина Виттёфт обыграла Монику Пуиг из Пуэрто-Рико со счётом 6:3, 7:5.

18 октября 2018 года, четверг. 14:00 МСК
Люксембург. 1/4 финала
Матч окончен
Вера Лапко
Вера Лапко
Беларусь
4:6
1:6
 
Белинда Бенчич
Белинда Бенчич
Швейцария
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