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Звонарёва в трёх сетах проиграла Севастовой в четвертьфинале Кубка Кремля

Звонарёва в трёх сетах проиграла Севастовой в четвертьфинале Кубка Кремля
Теннис / Кубок Кремля

Двукратная финалистка соревнований серии «Большого шлема», бывшая вторая ракетка мира россиянка Вера Звонарёва (Q) в четвертьфинале турнира «ВТБ Кубок Кремля» проиграла представительнице Латвии Анастасии Севастовой (5) со счётом 6:4, 5:7, 3:6. Продолжительность противостояния составила 2 часа 12 минут.

Звонарёва 1 раз подала навылет, совершила 6 двойных ошибок и реализовала 4 из 7 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 4 эйса, 2 двойные ошибки и 6 брейков.

«Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию противостояния:
текстовая онлайн-трансляция матча Севастова — Звонарёва на Кубке Кремля.

За выход в финал соревнований Севастова поспорит с Онс Жабер (Q) из Туниса.

Турнир с призовым фондом $ 932 866 завершится 20 октября. В прошлогоднем финале немка Юлия Гёргес обыграла россиянку Дарью Касаткину со счётом 6:1, 6:2.

18 октября 2018 года, четверг. 13:40 МСК
Кубок Кремля (ж). 1/4 финала
Матч окончен
Анастасия Севастова
Анастасия Севастова
11
Латвия
4:6
7:5
6:3
Вера Звонарёва
Вера Звонарёва
Россия
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