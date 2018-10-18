Звонарёва в трёх сетах проиграла Севастовой в четвертьфинале Кубка Кремля

Двукратная финалистка соревнований серии «Большого шлема», бывшая вторая ракетка мира россиянка Вера Звонарёва (Q) в четвертьфинале турнира «ВТБ Кубок Кремля» проиграла представительнице Латвии Анастасии Севастовой (5) со счётом 6:4, 5:7, 3:6. Продолжительность противостояния составила 2 часа 12 минут.



Звонарёва 1 раз подала навылет, совершила 6 двойных ошибок и реализовала 4 из 7 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 4 эйса, 2 двойные ошибки и 6 брейков.

«Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию противостояния:

текстовая онлайн-трансляция матча Севастова — Звонарёва на Кубке Кремля.

За выход в финал соревнований Севастова поспорит с Онс Жабер (Q) из Туниса.



Турнир с призовым фондом $ 932 866 завершится 20 октября. В прошлогоднем финале немка Юлия Гёргес обыграла россиянку Дарью Касаткину со счётом 6:1, 6:2.

Звонарёва — о продолжении карьеры: сыграю один-два турнира, дальше приму решение