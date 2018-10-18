Севастова: я постоянно играю три сета, у меня всё болит

Теннисистка из Латвии Анастасия Севастова (5) прокомментировала свою победу над россиянкой Верой Звонарёвой в четвертьфинальном матче турнира «ВТБ Кубок Кремля». Пятая сеяная победила со счётом 4:6, 7:5, 6:3.



«Мне кажется, сегодня Вера играла один из самых лучших матчей из тех, что я видела в её исполнении в последнее время. Во втором сете было очень сложно выиграть партию и вернуться в игру. В третьем повезло — буквально пару моментов, пару розыгрышей решили исход матча.



Моё состояние? У меня всё болит. Я постоянно играю три сета. Болит горло, всё болит. Посмотрим, как будет завтра — я всё ещё на турнире», – заявила Севастова в послематчевом интервью.

За выход в финал соревнований Анастасия поборется с теннисисткой из Туниса Онс Жабер.

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