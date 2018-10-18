Кирьос: я завершаю сезон и отправляюсь домой залечивать травму

Австралийский теннисист Ник Кирьос прокомментировал своё решение сняться с турнира «ВТБ Кубок Кремля» из-за травмы локтя. Сегодня, 18 октября, в матче второго круга он должен был сыграть с боснийцем Мирзой Башичем.

«Прошу прощения, ребята. К сожалению, я не могу сыграть вечером из-за травмы локтя, которая продолжает меня беспокоить. В нынешнем сезоне по данной причине я уже пропустил один-два месяца.

Я завершаю сезон и отправляюсь домой, где буду залечивать повреждение. Увидимся в 2019 году. Надеюсь, я ещё сыграю в Москве», — передаёт слова Кирьоса корреспондент «Чемпионата» Даниил Сальников.

Призовой фонд мужского Кубка Кремля превышает $ 800 тыс. Соревнования завершатся 21 октября. В прошлогоднем финале босниец Дамир Джумхур нанёс поражение литовцу Ричардасу Беранкису.