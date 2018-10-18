Осака ответила американскому актёру, пригласившему её в кино

Американский актёр Майкл Бакари Джордан 16 октября поздравил действующую победительницу Открытого чемпионата США японскую теннисистку Наоми Осаку с днём рождения. В своём «твиттере» он в качестве подарка пригласил её на премьеру фильма «Крид-2».

«Я увидела сообщение утром, но ответила не сразу. Решила отложить на время. Но некоторое время спустя я всё же написала ему. Если он серьёзно приглашает меня, то я бы, возможно, согласилась. Это было бы весело», — сказала Осака в интервью официальному сайту тура.

Наоми квалифицировалась на Итоговый чемпионат WTA, который пройдёт в Сингапуре с 22 по 28 октября. В 2018 году 21-летняя теннисистка также стала победительницей турнира в Индиан-Уэллсе. В рейтинге WTA она занимает четвёртую строчку.