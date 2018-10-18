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Гаспарян проиграла Ястремской в четвертьфинале турнира в Люксембурге

Гаспарян проиграла Ястремской в четвертьфинале турнира в Люксембурге
Теннис / WTA

Российская теннисистка Маргарита Гаспарян не смогла пробиться в полуфинал турнира в Люксембурге, в двух партиях проиграв украинке Даяне Ястремской со счётом 1:6, 4:6. Продолжительность противостояния составила 58 минут.

Гаспарян трижды подала навылет, совершила 4 двойные ошибки и реализовала 2 из 3 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 1 эйс, 3 двойные ошибки и 5 брейков.

За выход в финал соревнований в Люксембурге 18-летняя Ястремская поспорит с представительницей Швейцарии Белиндой Бенчич, пробившейся в основную сетку через квалификацию. На минувшей неделе Даяна выиграла турнир в Гонконге.

Турнир с призовым фондом € 215 590 завершится 20 октября. В прошлогоднем финале немка Карина Виттёфт обыграла Монику Пуиг из Пуэрто-Рико со счётом 6:3, 7:5.

18 октября 2018 года, четверг. 15:40 МСК
Люксембург. 1/4 финала
Матч окончен
Маргарита Гаспарян
Маргарита Гаспарян
Россия
1:6
4:6
 
Даяна Ястремская
Даяна Ястремская
Украина
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