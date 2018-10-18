Пуиг: после победы на Олимпиаде любая цель кажется мне вполне достижимой

Олимпийская чемпионка из Пуэрто-Рико Моника Пуиг вспомнила свою победу на Играх в Рио-де-Жанейро.



«Один лишь факт включения меня в олимпийскую сборную невероятно вдохновил – быть олимпийцем всегда было моей мечтой. Ещё больше рвения пришло по ходу турнира, когда я выигрывала матч за матчем.



Каждый хотел бы иметь в своём резюме золотую медаль Олимпийских игр, не так ли? Победа придала невероятную уверенность – теперь любая цель кажется мне вполне достижимой. Я знала, что, если не выиграю того финала, это принёт мне невероятную боль. У меня была огромная вера в себя. Я сумела поднять свою игру на совершенно новый уровень», – цитирует Пуиг Tennis World USA.

В данный момент 25-летняя теннисистка занимает 41-ю строчку в рейтинге WTA.

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