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Д. Медведев разгромил Лайовича во втором круге Кубка Кремля

Д. Медведев разгромил Лайовича во втором круге Кубка Кремля
Теннис / Кубок Кремля

Российский теннисист Даниил Медведев уверенно преодолел второй круг ВТБ Кубка Кремля. Россиянин разгромил серба Душана Лайовича со счётом 6:2, 6:1.

Продолжительность матча составила 54 минуты. Медведев, занимающий 21-е место в рейтинге ATP, сделал 5 эйсов, допустил 4 двойные ошибки и реализовал 5 из 11 брейк-пойнтов. Его соперник, 50-я ракетка мира, 2 раза подал навылет, допустил 1 двойную ошибку и сделал 1 брейк.

В четвертьфинале Медведев сыграет с литовцем Ричардасом Беранкисом, финалистом прошлогоднего розыгрыша Кубка Кремля. Беранкис не сумел преодолеть квалификацию, но на правах лаки-лузера заменил в основной сетке француза Жереми Шарди. Призовой фонд мужского турнира Кубка Кремля превышает $ 800 тыс.

18 октября 2018 года, четверг. 16:40 МСК
Кубок Кремля (м). 2-й круг
Матч окончен
Душан Лайович
Душан Лайович
50
Сербия
2:6
1:6
 
Даниил Медведев
Даниил Медведев
21
Россия
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