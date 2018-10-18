Мать Маррея открыла собственный теннисный лагерь в Португалии

Бывший капитан сборной Великобритании на Кубке Федерации, мать теннисиста Энди Маррея Джуди Маррей сообщила об открытии теннисного лагеря в Португалии. Джуди сообщила, что в октябре соберёт юных теннисистов в Кинта ду Лаго (Португалия), чтобы помочь им прогрессировать.

«Я очень рада, что мы договорились о партнёрстве с лагерем в Кинта ду Лаго. Приглашаю всех желающих почувствовать в этом сборе.

Я прекрасно понимаю, что требуется от юных теннисистов. Поэтому я сосредоточена на том, чтобы развивать ребят. Моя философия заключается в том, чтобы через игры и занятия учить их теннису. Так, чтобы они даже не поняли, что учатся.

Отметим, что сыном Джуди также является Джейми Маррей – известный теннисист, выступающий в парном разряде.