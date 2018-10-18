Шварцман вышел в четвертьфинал турнира в Антверпене

Аргентинский теннисист Диего Шварцман пробился в четвертьфинал турнира в Антверпене (Бельгия), призовой фонд которого составляет более € 600 тыс. В матче второго круга аргентинец, занимающий 17-е место в рейтинге ATP, нанёс поражение британскому юниору Кэмерону Норри – 7:6 (7:1), 6:7 (3:7), 7:5.

Продолжительность матча составила 2 часа и 34 минуты. Шварцман сделал 5 эйсов, допустил 3 двойные ошибки и реализовал 4 из 6 брейк-пойнтов. Его соперник, занимающий 87-е место в рейтинге ATP, 9 раз подал навылет, дважды допустил двойную ошибку и сделал 3 брейка. Ранее соперники друг с другом не встречались.

В четвертьфинале турнира Шварцман сыграет с французом Жилем Симоном, который на турнире в Антверпене одержал свою 500-ю победу в карьере.