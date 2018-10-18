Кольшрайбер одолел Вердаско во втором круге турнира в Стокгольме

Немецкий теннисист Филипп Кольшрайбер стал четвертьфиналистом турнира в Стокгольме. В матче второго круга он в трёх сетах нанёс поражение испанцу Фернандо Вердаско. Игра завершилась со счётом 4:6, 7:5, 7:6 (7:5) в пользу Кольшрайбера.



В четвертьфинале турнира в Стокгольме Кольшрайбер сыграет с греческим теннисистом Стефаносом Циципасом. Во встрече второго круга Циципас в трёх сетах нанёс поражение австралийцу Джону Миллману. Матч завершился со счётом 6:4, 3:6, 6:3 в пользу представителя Греции.

Призовой фонд турнира в Стокгольме составляет более € 600 тыс.