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Кольшрайбер одолел Вердаско во втором круге турнира в Стокгольме

Кольшрайбер одолел Вердаско во втором круге турнира в Стокгольме
Теннис / ATP

Немецкий теннисист Филипп Кольшрайбер стал четвертьфиналистом турнира в Стокгольме. В матче второго круга он в трёх сетах нанёс поражение испанцу Фернандо Вердаско. Игра завершилась со счётом 4:6, 7:5, 7:6 (7:5) в пользу Кольшрайбера.

В четвертьфинале турнира в Стокгольме Кольшрайбер сыграет с греческим теннисистом Стефаносом Циципасом. Во встрече второго круга Циципас в трёх сетах нанёс поражение австралийцу Джону Миллману. Матч завершился со счётом 6:4, 3:6, 6:3 в пользу представителя Греции.

Призовой фонд турнира в Стокгольме составляет более € 600 тыс.

18 октября 2018 года, четверг. 17:40 МСК
Стокгольм. 2-й круг
Матч окончен
Фернандо Вердаско
Фернандо Вердаско
29
Испания
6:4
5:7
   5
6:7
7   
Филипп Кольшрайбер
Филипп Кольшрайбер
35
Германия
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