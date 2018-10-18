Павлюченкова: вчера отравилась, сегодня было тяжело

Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова прокомментировала поражение в четвертьфинале ВТБ Кубка Кремля от своей соотечественницы Дарьи Касаткиной (3:6, 4:6). Спортсменка рассказала также, почему она пропустила пресс-конференцию после победы во втором круге накануне.

«Я извиняюсь, но вас, наверное, предупредили. Вчера мне правда было очень плохо, поэтому не пришла на пресс-конференцию. Я отравилась. Мне было не очень, пошла к доктору.

В течение матча стало ещё хуже, я была вся белая. Сегодня только приехала к 16:00. Конечно, это не плюс, сегодня надо было быть в хорошей форме, разыгрывать длинные розыгрыши. Конечно, было тяжеловато.

Касаткина прибавляет с каждым годом, это видно по её результатам и рейтингу. Сегодня Касаткина играла стабильно. У меня сейчас уже небольшой спад, в этой части сезона я не в лучшей форме. Но пытаюсь бороться.

Какие планы на отпуск? Однозначно, буду работать над своим плечом, надо приводить себя в форму», — передаёт слова Павлюченковой корреспондент «Чемпионата» Даниил Сальников.