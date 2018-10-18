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Гёргес обыграла Векич и вышла в полуфинал турнира в Люксембурге

Гёргес обыграла Векич и вышла в полуфинал турнира в Люксембурге
Теннис / ATP

Немецкая теннисистка Юлия Гёргес стала очередной полуфиналисткой турнира в Люксембурге. В четвертьфинале Гёргес нанесла поражение представительнице Хорватии Донне Векич в трёх сетах. Матч завершился со счётом 6:3, 3:6, 6:3.

Продолжительность матча составила 1 час 51 минуту. Гёргес, занимающая девятую позицию в рейтинге WTA, выполнила 7 эйсов, допустила 5 двойных ошибок и реализовала 2 брейк-пойнта из 5. Её соперница, 35-я ракетка мира, 1 раз подала навылет, допустила 3 двойные ошибки и сделала 1 брейк. Ранее соперницы встречались дважды, в обоих случаях побеждала Гёргес. Векич в Люксембурге впервые смогла выиграть у немки один сет.

В полуфинале турнира в Люксембурге Гёргес сыграет с победительницей матча Эжени Бушар (Канада) — Андреа Петкович (Германия).

18 октября 2018 года, четверг. 19:10 МСК
Люксембург. 1/4 финала
Матч окончен
Юлия Гёргес
Юлия Гёргес
9
Германия
6:3
3:6
6:3
Донна Векич
Донна Векич
Хорватия
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