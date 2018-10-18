Гёргес обыграла Векич и вышла в полуфинал турнира в Люксембурге

Немецкая теннисистка Юлия Гёргес стала очередной полуфиналисткой турнира в Люксембурге. В четвертьфинале Гёргес нанесла поражение представительнице Хорватии Донне Векич в трёх сетах. Матч завершился со счётом 6:3, 3:6, 6:3.

Продолжительность матча составила 1 час 51 минуту. Гёргес, занимающая девятую позицию в рейтинге WTA, выполнила 7 эйсов, допустила 5 двойных ошибок и реализовала 2 брейк-пойнта из 5. Её соперница, 35-я ракетка мира, 1 раз подала навылет, допустила 3 двойные ошибки и сделала 1 брейк. Ранее соперницы встречались дважды, в обоих случаях побеждала Гёргес. Векич в Люксембурге впервые смогла выиграть у немки один сет.

В полуфинале турнира в Люксембурге Гёргес сыграет с победительницей матча Эжени Бушар (Канада) — Андреа Петкович (Германия).