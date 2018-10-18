Касаткина: с Павлюченковой у нас хорошие отношения, но на корте об этом не думаю

Российская теннисистка Дарья Касаткина выразила удовлетворение в связи с победой в четвертьфинале ВТБ Кубка Кремля над своей соотечественницей Анастасией Павлюченковой (6:3, 6:4) и поделилась ожиданиями от полуфинала, в котором она сыграет с британкой Йоханной Контой.

«Ощущаю себя очень неплохо, каждый следующий матч заканчиваю всё раньше и раньше, это радует. Мне всё нравится, всё идёт хорошо. Чувствую себя всё увереннее. Надеюсь, что завтра всё продолжится.

Тяжело сказать, за счёт чего я сегодня выиграла. Мы обе играли очень хорошо. В важные моменты я была чуть агрессивнее соперницы, а она больше ошибалась. Так и получилось.

С Настей Павлюченковой хорошо общаюсь. С Дашей Гавриловой, со всеми нашими девчонками хорошие отношения. Но когда я переступаю черту корта, об этом не думаю.

Есть ли куда мне прибавлять? Всегда есть куда прибавлять. Я считаю, что мне в очень многих аспектах нужно прибавлять. Конечно, мой уровень сейчас выше, чем в прошлые годы, но всё равно есть куда расти.

Последний матч с Контой мне, конечно, запомнился, хороший был. Тогда она входила в топ-10. Конта играет очень агрессивно. Думаю, в зале ей нравится. Легко завтра не будет, это уже полуфинал. Нужно выходить на корт с настроем», — передаёт слова Касаткиной корреспондент «Чемпионата» Даниил Сальников.