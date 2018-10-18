Мэр Мадрида: очень рады, что наш город станет столицей тенниса

Мэр Мадрида (Испания) Мануэла Кармена положительно оценила решение ITF проводить финальную часть двух следующих розыгрышей Кубка Дэвиса в испанской столице. В 2019 году Кубок Дэвиса будет впервые проведён по новой схеме. Финальная часть турнира будет проводиться на «нейтральном поле», в 2019 и 2020 годах для заключительной стадии был выбран Мадрид.

«Мадрид — очень дружелюбный и гостеприимный город. Здорово, что в 2019 и 2020 годах Мадрид станет мировой столицей тенниса. У нас проводится Кубок Дэвиса и турнир Madrid Open, нас это очень радует», — цитирует Кармену Marca.

Инициаторами реформы Кубка Дэвиса стала группа инвесторов, в которую входит защитник «Барселоны» Жерар Пике. Как отмечал футболист, они хотели бы провести турнир по схеме, напоминающей футбольный чемпионат мира. В то же время решение реформировать старейший турнир вызвало неоднозначную реакцию среди любителей тенниса и спортсменов.