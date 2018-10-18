Бушар стала последней полуфиналисткой турнира в Люксембурге

Канадская теннисистка Эжени Бушар, пробившаяся в основную сетку турнира в Люксембурге, вышла в полуфинал. В четвертьфинале Бушар сыграла с немкой Андреа Петкович. В ходе второго сета представительница Германии отказалась от продолжения борьбы, сославшись на проблемы со здоровьем. К тому моменту Петкович выиграла первый сет со счётом 6:4, а во втором сете вела Бушар (4:0).

В полуфинале бывшая пятая ракетка мира Бушар сыграет с Юлией Гёргес (1), занимающей девятое место в рейтинге WTA. Ранее Гёргес в трёх сетах переиграла представительницу Хорватии Донну Векич (6:3, 3:6, 6:3).

Призовой фонд турнира в Люксембурге превышает $ 215 тыс. Соревнования проводятся на харде. Действующей победительницей турнира является немка Карина Виттёфт, которая в прошлогоднем финале нанесла поражение пуэрториканке Монике Пуиг.