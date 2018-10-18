Федерер: с годами нужно уметь переосмысливать свою игру

Бывшая первая ракетка мира швейцарский теннисист Роджер Федерер рассказал, как с годами изменилось его отношение к мотивации. Швейцарец заявил также, что научился выстраивать взаимоотношения с прессой.

«Я отправляюсь на корт, чтобы стать лучше. Думаю, что так же поступают и другие игроки, я не отличаюсь от них. Важно находить собственную мотивацию.

Со временем, с годами ты меняешься. Важно анализировать свою игру, находить новые способы стать лучше. Я часто спрашивал себя в трудные минуты, сомневался в своих силах. Но зато если ты готов к такому, то легче переносишь неудачи.

Также с годами я научился взаимодействовать с журналистами. Ты постоянно находишься в центре внимания, важно выстраивать взаимоотношения со СМИ. Нужно уметь контролировать себя, думать, что ты говоришь. Ведь это может обернуться против тебя. Думаю, что мне удаётся справляться», — приводит слова Федерера Tennis World USA.