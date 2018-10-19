Иснер: может, мне и нужен был такой тяжёлый матч, чтобы прибавить

Американский теннисист Джон Иснер прокомментировал признался, что не ожидал столь серьёзного сопротивления от своего соотечественника Брэдли Клана во втором круге турнира в Стокгольме (Швеция).

Первому номеру посева потребовался тай-брейк, чтобы сломить сопротивление неуступчивого аутсайдера. Матч завершился со счётом 7:6 (7:2), 6:7 (5:7), 7:6 (7:5).

«Матч был очень тяжёлым. Я не думал, что будет так сложно. Но кто знает, может, мне и нужен был такой матч, чтобы прибавить», — цитирует Иснера пресс-служба ATP.

В четвертьфинале турнира в Стокгольме Иснер сыграет с американцем Тенисом Сандгреном. Призовой фонд соревнований составляет более € 600 тыс.

Иснер не участвовал в турнирах с 4 сентября, когда он уступил в четвертьфинале US Open.