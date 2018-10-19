Шаповалов уступил Гулбису и не смог выйти в четвертьфинал в Стокгольме

Канадский теннисист Денис Шаповалов (7) сенсационно уступил латышу Эрнесту Гулбису в матче второго круга турнира в Стокгольме (Швеция). Гулбис пробился в основную сетку через квалификацию. Представитель Латвии победил канадца в двух сетах – 6:2, 6:4.

Продолжительность матча составила 1 час и 19 минут. Гулбис, занимающий 145-е место в рейтинге ATP, сделал 2 эйса, допустил 8 двойных ошибок и реализовал 3 из 3 брейк-пойнтов. Его соперник, 30-я ракетка мира, 3 раза подал навылет, допустил 5 двойных ошибок и не сделал ни одного брейка. Эта встреча стала первой для Гулбиса и Шаповалова.

В четвертьфинале турнира в Стокгольме, призовой фонд которого превышает € 600 тыс., Гулбис сыграет с американцем Джеком Соком.