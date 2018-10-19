Сегодня, 19 октября, состоится полуфинальный матч турнира «ВТБ Кубок Кремля», в котором сыграют россиянка Дарья Касаткина, получившая шестой номер посева, и представительница Великобритании Йоханна Конта. Начало поединка запланировано на 16:30 мск. По личным встречам счёт ничейный — 1-1.



«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию противостояния:

текстовая онлайн-трансляция матча Касаткина — Конта на Кубке Кремля.



Победительница этого поединка в финале соревнований поспорит либо с Онс Жабер (Q) из Туниса, либо с Анастасией Севастовой (5) из Латвии.



Турнир с призовым фондом $ 932 866 завершится 20 октября. В прошлогоднем финале немецкая теннисистка Юлия Гёргес обыграла Касаткину со счётом 6:1, 6:2.

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