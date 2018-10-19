Сегодня, 19 октября, состоится четвертьфинальный матч турнира «ВТБ Кубок Кремля», в котором сыграют босниец Мирза Башич и россиянин Карен Хачанов, получивший третий номер посева. Начало поединка запланировано на 20:00 мск. По личным встречам впереди россиянин — 2-0. В 2015 году Карен обыграл Мирзу на челленджере в Марбурге, а в 2016-м — в квалификации Открытого чемпионата США.



«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию противостояния:

текстовая онлайн-трансляция матча Башич — Хачанов на Кубке Кремля.



Победитель этого поединка за выход в финал соревнований поспорит либо с представителем Литвы Ричардасом Беранкисом (LL), либо с россиянином Даниилом Медведевым (2).

Кубок Кремля завершится 21 октября.